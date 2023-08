Italia-Algeria: il veliero-scuola algerino El Mellah a Civitavecchia per rafforzare la cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il veliero algerino ‘El Mellah’ rappresenta la profondità delle relazioni bilaterali tra Algeria e Italia e la solidità della loro amicizia”, ha affermato l’ambasciatore ad “Agenzia Nova” a margine dell’evento. “Le relazioni tra Algeria e Italia vanno avanti da tempo. I due Paesi cercano di lavorare per rafforzare le proprie relazioni in tutti gli ambiti, specialmente nella marina con lo scopo di favorire la pace nel Mediterraneo”, ha detto ad “Agenzia Nova”, il tenente colonnello Ali Meraites Zerrouki, capitano del veliero-scuola. “La nave scuola è stata accolta con grande entusiasmo e con il massimo supporto da parte della direzione marittima di Civitavecchia, di tutto il personale operativo di tutti i servizi tecnico nautici. L’elemento di cooperazione che si innesta in un rapporto ancora più ampio di interrelazioni internazionali ha la finalità di creare dei rapporti sempre più stretti tra gli Stati del Mediterraneo”, ha affermato il capitano di vascello Angelo Capuzzimato, comandante in seconda della direzione marittima di Civitavecchia. (segue) (Res)