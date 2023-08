Italia-Algeria: il veliero-scuola algerino El Mellah a Civitavecchia per rafforzare la cooperazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo scalo, che avviene a pochi giorni da quelli effettuati nei porti di Algeri e Orano dal veliero-scuola "Chaplin" della Marina militare italiana, fa parte di una campagna didattica per gli studenti del primo anno della scuola navale di Algeri. Tra i 330 membri dell'equipaggio del veliero ci sono 190 studenti (ragazze e ragazzi), di cui 15 studenti provenienti da paesi africani. Il veliero, 110 metri di lunghezza per 14 metri di larghezza, velocità massima a vela di 17 nodi, è capitanato dal tenente colonnello Ali Meraites Zerrouki, accompagnato dal capo missione, colonnello Ali Yahu. Per tre giorni, i membri dell'equipaggio visiteranno diverse strutture militari italiane e incontreranno alcune personalità militari e civili, cogliendo l'occasione per visitare anche la capitale, Roma. Il veliero aprirà le sue porte ai visitatori nella giornata di oggi dalle 14:00 alle 18:00. (Res)