Turismo: Coldiretti, in Lombardia una rete di agriturismi dog friendly

- Nasce la prima rete di agriturismi dog friendly che garantiscono servizi di accoglienza dedicati ai cani, amici a quattro zampe per eccellenza. L'iniziativa – rende noto la Coldiretti regionale – è di Terranostra Lombardia (l'associazione per l'agriturismo, l'ambiente e il territorio promossa da Coldiretti) per riunire e segnalare le aziende agrituristiche del circuito Campagna Amica che si contraddistinguono per un'attenzione alle esigenze degli amanti degli animali. Sono già oltre 100 gli agriturismi che hanno aderito all'iniziativa – spiega Terranostra Lombardia – pari a circa il 40 per cento degli agriturismi Campagna Amica nostri associati in Lombardia. Per entrare a far parte della rete – precisa Terranostra Lombardia – bisogna assicurare alcuni servizi di base quali l'accoglienza in spazi esterni e/o interni, la disponibilità di guinzagli di emergenza, la reperibilità di un veterinario nelle vicinanze operativo anche nei giorni festivi, l'offerta di informazioni relative a itinerari o attività che possono essere svolte all'interno o nei dintorni dell'agriturismo insieme al proprio cane. Non mancano servizi ulteriori – continua Terranostra Lombardia – dalle passeggiate al trekking, dai corsi di educazione e agilità fino ad aree relax, pasti personalizzati e spazi dove trovare attrezzature e giochi. (segue) (Com)