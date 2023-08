Turismo: Coldiretti, in Lombardia una rete di agriturismi dog friendly (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie alle zone all'aperto immersi nella natura e a un'atmosfera rilassata e tranquilla – afferma Eleonora Masseretti, presidente di Terranostra Lombardia – gli agriturismi rappresentano un luogo ideale per far stare bene anche i nostri amici a quattro zampe. Per questo abbiamo pensato a una rete di strutture che assicurasse ospitalità anche a loro". Un'opportunità per chi non vuole separarsi dal proprio cane durante viaggi e gite – afferma la Coldiretti Lombardia – soprattutto durante il periodo delle vacanze con l'estate 2023 che vede, secondo un'analisi Coldiretti/Ixè, quasi un italiano su cinque (18%) partire con il proprio animale grazie ad una accresciuta cultura dell'ospitalità pet friendly lungo tutta la Penisola. E proprio in previsione di una permanenza in agriturismo, Terranostra Lombardia ha stilato un vademecum rivolto ai viaggiatori con quattro zampe al seguito. Tra i consigli: comunicare alla struttura dove ci si recherà età, sesso e dimensione dell'animale; portare sempre con sé il libretto sanitario e l'iscrizione all'anagrafe canina; verificare di avere una copertura assicurativa anche per Fido; non partire mai senza teli e salviettine igienizzanti; non lasciare l'animale da solo; richiamare il proprio cane se entra in aiuole fiorite, in terreni coltivati o in spazi non consentiti; usare sempre il guinzaglio quando si è in compagnia di altre persone; raccogliere i bisogni del proprio animale. (Com)