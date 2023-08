Trasporti: Atac, la metro A di Roma si rinnova, limitazioni per lavori dall'11 al 24 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La metro A di Roma si rinnova. Per anticipare la conclusione dei lavori fra Anagnina e Ottaviano, dall'11 al 24 agosto il servizio sarà riprogrammato con alcune chiusure parziali. In particolare: dall'11 al 13 agosto la metro verrà sospesa fra Anagnina e Subaugusta, mentre dal 14 al 24 agosto la sospensione interesserà la tratta centrale Arco di Travertino-Ottaviano. Lo comunica in una nota Atac. I lavori sulla tratta Anagnina-Ottaviano sono iniziati nel luglio dell'anno scorso, con una previsione di durata di 18 mesi, e si sono articolati con chiusure serali della metro A alle 21, da domenica a giovedì, mentre nei giorni di venerdì e sabato è stata conservata la normale chiusura all'1.30. Sono lavori indispensabili e non rinviabili che porteranno ad avere binari nuovi sull'intera linea, migliorando qualità e regolarità del servizio. (segue) (Com)