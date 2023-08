Trasporti: Atac, la metro A di Roma si rinnova, limitazioni per lavori dall'11 al 24 agosto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo di rinnovamento della metro A si completerà poi nel 2024 con la sostituzione dei binari nel tratto finale fra Ottaviano e Battistini, che verrà realizzato grazie a fondi giubilari e si concluderà in tempo per l'anno santo. Le chiusure di agosto. I lavori di agosto, dall'11 al 24, vanno svolti su un cantiere fisso perché si sta intervenendo su una porzione di binari in una posizione molto critica, in aree limitate e spazi incompatibili con la riapertura della metro ogni mattina. Atac impegnerà la ditta appaltatrice specializzata ed i propri tecnici nel periodo centrale delle ferie per concentrare la limitazione del servizio nel momento in cui la domanda di trasporto diminuisce sensibilmente, al fine di minimizzare i disagi. In tal modo sarà anche possibile puntare alla conclusione anticipata dei lavori per poter fruire dell'intera linea con orario normale già in occasione delle prossime festività natalizie. I servizi sostitutivi. Durante le interruzioni verrà garantito un servizio di autobus "navetta" che prevede fino a 90 bus attivi, con frequenze di passaggio di cinque minuti. (segue) (Com)