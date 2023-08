Credito: Abi, aumenta l'utilizzo dei canali digitali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'offerta bancaria fruibile sui canali digitali è in continua evoluzione: nuovi servizi si affiancano a quelli esistenti per rispondere alle esigenze di un cliente sempre più tecnologico. Tutte le banche intervistate offrono servizi tramite app per smartphone e portale web, circa il 50 per centooffre app anche sui tablet e il 21 per cento sui dispositivi indossabili (wearable). Mediamente ogni banca offre 3 app. Infatti, oltre che con app "classiche", le diverse funzionalità possono essere offerte anche con app ad hoc focalizzate su determinate funzionalità e segmenti di clientela. Sia per le app di Mobile banking che per i portali di Internet banking lo studio sottolinea una particolare attenzione per le funzionalità legate ai pagamenti, gli strumenti di gestione personale della spesa basati su logiche multi-banca e i servizi di assistenza alternativi al contatto telefonico (es. chat con un operatore, chatbot). Inoltre, dalla ricerca emerge che lo sviluppo di nuovi servizi basati su tecnologie Api (Application programming interface - tecnologia che consente lo scambio automatico di dati fra applicazioni differenti) è principalmente focalizzato nell'area pagamenti ed è indicato da circa la metà delle banche rispondenti, mentre un ulteriore 19 per cento prevede di implementarlo entro la fine del 2023. Le funzionalità più innovative vengono proposte soprattutto su Internet Banking; tra queste sono incluse i servizi di "Buy Now Pay Later", un nuovo servizio che facilita gli acquisti del cliente offrendo la possibilità di dilazionare il pagamento in poche rate, offerti dal 27 per cento delle banche. (segue) (Com)