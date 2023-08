Credito: Abi, aumenta l'utilizzo dei canali digitali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Circa il 70 per cento delle banche, inoltre, ha già attivato un processo di Digital Onboarding da internet banking (31 per cento da app per smartphone), funzionale ad acquisire tramite l'utilizzo di strumenti digitali nuovi clienti e guidarli nella comprensione dei servizi e dei prodotti a loro disposizione. Un ulteriore 17 per cento delle banche prevede di attivare questo processo entro la fine del 2023. I conti (conto corrente e conto deposito) e le carte (soprattutto carte di debito e prepagate) sono i prodotti che le banche rendono maggiormente possibile sottoscrivere in modalità digitale fin dalla fase di primo ingaggio di nuovi clienti. Il riconoscimento in autonomia basato tramite audio-video (per es. video selfie) è il metodo più utilizzato dalle banche (44 per cento tramite Internet banking, 50 per cento tramite Mobile banking) per identificare i nuovi clienti. L'identità digitale (Spid) però sta acquisendo sempre maggiore importanza come nuovo sistema di identificazione a distanza sui canali digitali: già disponibile per il 38% delle banche tramite internet banking e per il 31 per cento tramite mobile banking con un altro 25 per cento - su entrambi i canali - che ne prevede l'introduzione entro il 2023).