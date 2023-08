Credito: Abi, aumenta l'utilizzo dei canali digitali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La grande attenzione del mondo bancario per Internet e Mobile banking trova conferma anche nelle previsioni di investimento per il 2023: il 70 per cento delle banche intervistate ne ha segnalato un aumento per il Mobile (nel 26 per cento dei casi un forte aumento) e il 48 per cento per l'Internet banking. Le principali direttrici di investimento sono la sicurezza informatica per il 70 per cento delle banche e i processi a supporto dell'adozione di nuovi servizi; interesse anche verso le tematiche di sostenibilità collegate ai canali digitali, segnalate 50 per cento dei casi. C'è anche una grande attenzione per i Contact Center: il 48 per cento delle banche, infatti, prevede un incremento degli sforzi in questo settore rispetto al 2022. (Com)