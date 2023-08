Russia: Putin firma legge sull'imposta una tantum agli extraprofitti delle grandi imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge che prevede l’imposizione di un’imposta una tantum del 10 per cento da applicare agli extraprofitti delle grandi imprese. Secondo quanto riferisce l’agenzia di Mosca “Tass”, la legge contiene anche una lista di società che sono esenti dall'elenco dei contribuenti. La legge, firmata ieri, entrerà in vigore il primo gennaio 2024 e la tassa dovrà essere pagata entro il 28 gennaio dello stesso anno. Gli introiti una tantum saranno assegnati al bilancio federale. Secondo le previsioni, l’imposta sarà in grado di generare entrate per 300 miliardi di rubli (circa 2,84 miliardi di euro). La legge, in particolare, impone la tassa alle imprese con utili medi superiori a un miliardo di rubli (9,4 milioni di euro) registrati nel 2021 e nel 2022. La base imponibile sarà determinata come differenza tra la media aritmetica degli utili per il 2021-2022 e quelli del biennio 2018-2019, con aliquota del 10 per cento. (segue) (Rum)