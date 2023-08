Pakistan: ex premier Khan condannato a tre anni di carcere per corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) ed ex primo ministro pakistano, Imran Khan, è stato condannato a tre anni di carcere per corruzione. Un tribunale di Islamabad lo ha dichiarato colpevole di non aver dichiarato i ricavi ottenuti dalla vendita di regali di stato. L’ex premier ha negato le accuse e annunciato che farà ricorso. Khan è stato preso in custodia dalla sua casa di Lahore, dopo che il giudice ha ordinato il suo arresto immediato. Khan è stato eletto nel 2018. Lo scorso anno è stato rimosso dall’incarico con un voto di sfiducia. Si tratta del secondo arresto in tre mesi per Khan, coinvolto in numerosi procedimenti giudiziari. Il primo arresto, lo scorso 9 maggio, aveva provocato accese proteste da parte dei suoi sostenitori.(Inn)