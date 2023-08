Sudan: generale Al Burhan, sarà istituita commissione inchiesta su Forze supporto rapido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio sovrano sudanese e comandante in capo delle Forze armate sudanesi (Saf), Abdel Fattah al Burhan, ha deciso di istituire una commissione incaricata di indagare sui “crimini di guerra, sulle violazioni e sulle pratiche delle Forze di supporto rapido” (Rsf). Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, precisando che la commissione sarà diretta da rappresentanti del procuratore generale e del ministero degli Affari esteri. La sua compagine, invece, sarà costituita da rappresentanti del ministero della Giustizia, delle Forze armate, della polizia, del Servizio generale di informazioni (l’intelligence sudanese) e della Commissione nazionale per i diritti umani”. Il compito della commissione annunciata da Al Burhan sarà di rilevare tutte le violazioni e tutti i crimini commessi dalle Rsf dal 15 aprile, ossia dall’inizio degli scontri armati in Sudan. Inoltre, la commissione sarà incaricata di adottare tutte le misure legali necessarie a carico di dirigenti e membri delle Rsf e di chiunque risulti implicato nei crimini rilevati. (Res)