Business news: Iag registra utile di 921 milioni di euro nel primo semestre

- Nel primo semestre dell'anno la holding ispano-britannica International Air Group (Iag), che comprende Iberia, British Airways, Vueling, Level ed Aer Lingus, ha registrato un utile di 921 milioni di euro, rispetto alle perdite di 654 milioni di euro dello stesso periodo del 2022. Iberia ha chiuso il semestre con l'utile trimestrale più alto di sempre, pari a 307 milioni di euro e ha annunciato questa settimana un accordo commerciale con British Airways e Qatar Airways. La compagnia aerea britannica contribuisce al risultato di Iag con 652 milioni di euro, Vueling con 96 milioni di euro e Aer Lingus con 40 milioni di euro. La liquidità totale della holding alla fine della prima metà dell'anno è stata pari a 15,5 miliardi di euro, di cui 12 in contanti, equivalenti e depositi fruttiferi, mentre 3,3 miliardi di euro in linee di finanziamento generali. Le prospettive per l'estate sono ritenute "incoraggianti", con prenotazioni che coprono l'80 per cento dei ricavi previsti per il terzo trimestre. (Spm)