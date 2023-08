Business news: Bmw, utili primo semestre 2023 a 6,2 miliardi, ricavi aumentati del 12,4 per cento annuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'utile netto della casa automobilistica tedesca Bmw nella prima metà del 2023 è diminuito di circa 2,1 volte, attestandosi a 6,225 miliardi di euro. È quanto si legge in una nota della società relativa ai dati del primo semestre del 2023. L'utile per azione è stato di 9,7 euro rispetto ai 19,63 euro del medesimo periodo dell'anno precedente. I ricavi in termini annui sono aumentati del 12,4 per cento, a 74,072 miliardi di euro. L'azienda fra gennaio e giugno ha aumentato l'offerta di auto del 4,7 per cento, sino a 1,215 milioni di auto, di cui 1,071 milioni di auto rappresentano il marchio Bmw. Nel secondo trimestre l'utile netto è stato di 2,805 miliardi di euro, in calo dell'1,2 per cento su base annua. L'utile per azione è stato di 4,39 euro contro i 4,3 euro dell'anno precedente. I ricavi in termini annuali sono aumentati del 7 per cento, a 37,219 miliardi di euro. Le consegne di auto fra aprile e giugno sono aumentate dell'11,3 per cento in termini annuali, una quota pari a 626.726 auto, di cui 553.369 con marchio Bmw. Le spedizioni di Mini sono aumentate del 10,2 per cento, toccando quota 71.816 veicoli, mentre quelle di Rolls-Royce è scesa dell'1,7 per cento, a 1.541 veicoli. (Geb)