Niger: Usa sospendono programmi di assistenza al governo

- Gli Stati Uniti hanno sospeso alcuni programmi di assistenza destinati al governo del Niger, dopo il colpo di Stato militare che ha deposto il presidente eletto Mohamed Bazoum. La misura, riferisce una nota del Dipartimento di stato, è provvisoria e non riguarda tutti i programmi di assistenza estera degli Stati Uniti nel Paese. Washington porterà avanti la fornitura di assistenza umanitaria e alimentare, nonché le attività del governo degli Stati Uniti in Niger, comprese le operazioni diplomatiche e di sicurezza per la protezione del personale statunitense. Gli Stati Uniti, prosegue la nota, hanno chiarito fin dall'inizio che la fornitura di assistenza al governo del Niger è legata al rispetto dell'ordine costituzionale. (Was)