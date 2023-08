Giovani: Papa a Fatima per pregare il rosario con i pellegrini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco è partito in elicottero alla volta di Fatima. Il Pontefice ha voluto inserire nel programma della Giornata mondiale della gioventù una tappa al santuario portoghese per affidare alla Madonna i dolori del mondo. Al suo arrivo in forma privata all'eliporto di Fatima, il Papa sarà accolto dal vescovo di Leiria-Fatima e presidente della Conferenza Episcopale del Portogallo, monsignor José Ornelas Carvalho. Quindi, in auto al santuario di Nostra Signora di Fatima, dove - dopo aver effettuato alcuni giri in papamobile tra i fedeli - guiderà la recita del rosario con i giovani ammalati presso la Ccappellina delle apparizioni. Papa Francesco venererà l'immagine della Beata Vergine Maria di Fatima e sosta in preghiera silenziosa. Durante la cerimonia, due bambini offriranno al Santo Padre dei fiori che deporrà ai piedi della Vergine e lascerà in dono un rosario d'oro. Dopo il discorso, Bergoglio farà ritorno a Lisbona per la Veglia con i giovani, prevista questa sera. (Civ)