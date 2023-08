Vacanze: Coldiretti/Ixè, questa estate esodo per 37,5 milioni di italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 37,5 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza per almeno qualche giorno nell'estate 2023, in aumento del 7 per cento rispetto allo scorso anno nonostante i rincari scatenati dall'inflazione, il caro benzina il maltempo e la preoccupazione per le tensioni internazionali. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe' divulgata nel weekend di grande esodo dell'estate verso le località di villeggiatura con il bollino nero per il rischio di lunghe code e disagi per gli automobilisti. Proprio il mese di agosto è scelto da oltre un italiano su due (53 per cento) tra coloro che hanno deciso di andare in vacanza quest'estate e si conferma quindi come il periodo di gran lunga più gettonato nonostante - sottolinea la Coldiretti - i listini più elevati, gli affollamenti e il traffico. (segue) (Com)