Vacanze: Coldiretti/Ixè, questa estate esodo per 37,5 milioni di italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la maggioranza degli italiani in viaggio (50 per cento) la durata della vacanza è inferiore alla settimana mentre per quasi un italiano su tre (25 per cento) - continua la Coldiretti - è compresa tra 1 e 2 settimane, ma c'è un fortunatissimo 4 per cento che starà fuori addirittura oltre un mese. In piena estate è il mare a fare la parte del leone con agosto che fa segnare tradizionalmente i listini più cari per alloggio, vitto e anche ombrelloni e lettini ma che quest'anno risentono del balzo dell'inflazione con aumenti dei prezzi che riguardano tutti gli aspetti della vacanza, a partire dal viaggio. Le vacanze 2023 registrano una netta preferenza sulle mete nazionali spinta da una maggiore prossimità ai luoghi di residenza, dal desiderio di riscoprire le bellezze d'Italia o dalla voglia di ritornare in posti già conosciuti dove ci si è trovati bene negli anni precedenti e si è più tranquilli rispetto ad ambiente, servizi e persone. Ma c'è anche una quota del 28 per cento di italiani, oltre 1 su 4 tra coloro che viaggiano, che ha deciso di trascorrere una vacanza all'estero nonostante i timori legati alla difficile situazione internazionale, ai costi e ai disagi nel trasporto aereo. (segue) (Com)