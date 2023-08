Brasile-Venezuela: Lula autorizza importazione elettricità Caracas per stato di Roraima (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roraima Energia, società responsabile della distribuzione nello stato, per sopperire al taglio di elettricità attivò all'epoca cinque centrali termoelettriche che consumano un milione di litri di gasolio giornalieri, per un costo di circa 3 milioni di real (680 mila euro) al giorno. I costi sono a carico del Conto nazionale di combustibile (Cnb) e quindi dei contribuenti. La soluzione definitiva per lo stato del Roraima è la realizzazione linea elettrica Tucurui, nota come Linhao Manaus-Boa Vista, per allacciare il sistema elettrico dello stato a quello del resto del Paese. (Brb)