Difesa: Aeronautica Militare, bambino in imminente pericolo trasportato con ambulanza a bordo di un C-130J

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È atterrato poco dopo le 19, ora italiana, di venerdì 4 agosto, presso l’aeroporto di Ciampino, il velivolo da trasporto tattico C-130J che ha portato da Bari a Roma un bambino di 6 anni in imminente pericolo di vita. Lo si apprende da un comunicato stampa diffuso dall’Aeronautica militare. Messo a disposizione dall’Aeronautica militare su richiesta della prefettura di Bari al Coa (Comando operazioni aerospaziali), il C-130J della 46esima brigata aerea di Pisa ha permesso di imbarcare direttamente l’ambulanza, con a bordo il piccolo paziente e l’equipe medica, e di accorciarne notevolmente i tempi di viaggio dal Policlinico di Bari all’Ospedale “Bambino Gesù” di Roma. Il velivolo è decollato dall’aeroporto di Pisa, dopo che l’equipaggio militare ha effettuato tutte le procedure necessarie, e si è diretto verso l’aeroporto di Bari, dove ha imbarcato il mezzo per il trasporto sanitario d’urgenza. Dopo l’atterraggio all’Aeroporto di Ciampino, l’ambulanza ha continuato il suo viaggio verso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Il C-130J ha invece fatto rientro a Pisa, tornando subito disponibile per possibili nuove attivazioni. (segue) (Com)