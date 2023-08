Difesa: Aeronautica Militare, bambino in imminente pericolo trasportato con ambulanza a bordo di un C-130J (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 46esima brigata aerea di Pisa è uno dei reparti dell’Aeronautica Militare che svolgono il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni, insieme al 31esimo stormo di Ciampino, il 14esimo stormo di Pratica di Mare e agli elicotteri del 15esimo stormo di Cervia. I Reparti di volo, infatti, sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. (Com)