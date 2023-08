Usa: giudice, il governo non è riuscito a dimostrare monopolio illegale da parte di Google

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice federale ha stabilito che il dipartimento della Giustizia non è riuscito a dimostrare l’attuazione di pratiche monopolistiche e anticoncorrenziali da parte di Google, dopo la causa avviata dal governo e da otto Stati, i quali hanno accusato la società di detenere un monopolio illegale nel mercato della pubblicità online. Nella decisione pubblicata oggi, il giudice Amit Mehta ha stabilito che i querelanti “non sono riusciti a dimostrare eventuali conseguenze anticoncorrenziali” derivanti dalle attività di Google, che secondo loro avrebbe creato un monopolio illegale promuovendo i propri prodotti rispetto a quelli dei competitori, nel quadro delle ricerche effettuate online dagli utenti. Allo stesso tempo, il giudice ha respinto una richiesta avanzata da Google per archiviare una parte del caso, consentendo al governo federale di “continuare a portare avanti i propri argomenti principali”. Questi includono una presunta violazione della legge da parte della società, che avrebbe raggiunto accordi con i produttori di smartphone per fare sì che il proprio motore di ricerca sia quello predefinito sui dispositivi. Il responsabile di Google per gli affari globali, Kent Walker, ha affermato in una nota che la società “apprezza le considerazioni” del giudice. Il processo avrà inizio il 12 settembre. (Was)