Ucraina: consigliere presidente Brasile parteciperà a colloqui di pace in Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Brasile ha confermato che il governo brasiliano invierà i propri rappresentanti ai colloqui di pace per l’Ucraina, convocati per i prossimi 5 e 6 agosto a Gedda, in Arabia Saudita. In particolare, secondo il quotidiano "Poder 360", il consigliere speciale per la politica estera della presidenza della Repubblica, Celso Amorim, parteciperà in videoconferenza alla prima riunione, in programma per il 5 agosto. Il governo, inoltre, invierà un rappresentante sul posto, il consigliere diplomatico della presidenza, Ibrahim Abdul Hak Neto. All'iniziativa saudita, sono stati invitati 30 Paesi, tra cui Brasile, India, Indonesia, Egitto, Cile e Zambia, al fine di discutere la migliore "formula di pace" per porre fine al conflitto in Europa.(Res)