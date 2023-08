Brasile-Kenya: presidente Ruto accetta l’invito per visita ufficiale entro fine 2023 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le lotte tra le potenti bande armate del Paese si riflettono in pesanti disagi per la popolazione, a partire dalla preoccupante quota di sequestri per estorsione, anche a danno di cittadini stranieri. Abbondano inoltre le notizie di interruzioni delle strade, soprattutto quelle che collegano la capitale e principale porto commerciale – Porto Principe – col resto del Paese, causando pesanti ripercussioni sulla circolazione degli alimenti e delle benzine. A costante rischio anche l'erogazione di servizi di base, come educazione e l'assistenza sanitaria. Preoccupante in questo senso l'allarme legato alla costante crescita della malaria, con almeno 3.500 casi e 800 morti registrati dalla certificazione dei primi contagi, a ottobre 2022. (segue) (Brb)