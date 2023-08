Libia: Comitato diritti umani segue da vicino sviluppi su presunti trasferimenti migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato nazionale per i diritti umani della Libia (Nchrl) segue “con interesse” gli sviluppi relativi ai presunti trasferimenti di migranti da parte delle autorità del Paese. Lo si legge in un comunicato stampa diffuso su Facebook dall’Nchrl, nel quale si fa riferimento ai video diffusi oggi dall’emittente “Al Arabiya/ Al Hadath”, che mostrano agenti delle Forze di sicurezza libiche e veicoli recanti il logo del ministero dell’Interno del Governo di unità nazionale (Gun), che trasportano “migranti irregolari” al valico di confine di Ras Jedir, per favorirne l’accesso al territorio della Tunisia. L’Nchrl, a tal proposito, ha espresso “la sua ferma condanna e denuncia dell’incidente,… che rappresenta un abuso di potere” da parte degli agenti di sicurezza, oltre che “una distorsione dei loro obiettivi e il mancato adempimento delle missioni che sono loro affidate, ossia di garantire sicurezza e protezione”. Tali episodi, si legge ancora nel comunicato, implicano “la copertura del traffico di migranti irregolari sotto le insegne di un apparato di sicurezza istituzionale” e costituiscono “una grave violazione del diritto umanitario internazionale”. Si tratta, infatti, di azioni “contrarie alle responsabilità riguardo la protezione umanitaria di migranti, rifugiati e richiedenti asilo, che ricadono sui Paesi in cui si trovano i migranti e sui loro governi”. (Lit)