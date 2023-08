© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre del 2023 il gruppo francese Vinci, attivo nel settore dell'ingegneria civile, ha registrato un utile netto di 2,08 miliardi di euro, il 12,6 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo ha annunciato l'azienda. I ricavi sono invece aumentati del 13,5 per cento, a 32,4 miliardi di euro. (Frp)