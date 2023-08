Business news: Germania, debito pro capite aumentato nel 2022 a 28 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito pro capite in Germania è aumentato nel 2022 a 28.164 euro, con un incremento di 244 euro rispetto al 2021. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba), che ricorda come nello scorso anno il disavanzo di governo federale, Laender, comuni e previdenza sociale abbia raggiunto in totale i 2.368 miliardi di euro con una crescita del 2 per cento su base annua, pari a 47,1 miliardi di euro. La crescita riguarda soprattutto l'esecutivo tedesco e le municipalità, mentre gli Stati della Germania e la previdenza hanno registrato un calo del deficit. In particolare, alla fine del 2022, il governo federale aveva un debito di 1.620 miliardi di euro (+4,6 per cento), che pro capite ammonta a 19.272 euro. Per i Laender, si osserva invece una contrazione dell'indicatore del 5 per cento rispetto al 2021 a 31,7 miliardi di euro, che pro capite equivale a 7.218 euro. Il dato rimane tuttavia elevato nelle città-Stato, con Brema a 33.264 euro, Amburgo a 17.731 euro e Berlino a 16.564 euro. Al di fuori di questi Laender, il debito pro capite più alto è nuovamente nel Saarland con 13.651 euro, seguito da quello dello Schleswig-Holstein peri a 11.188 euro. Il disavanzo pro capite più basso si registra in Sassonia e Baviera, rispettivamente con 1.352 e 1.425 euro. L'indebitamento dei comuni è cresciuto di 6,9 miliardi di euro, ossia del 5,1 per cento, a 140,8 miliardi di euro. Ciò si traduce in un debito pro capite di 1.809 euro. Per la previdenza sociale, il disavanzo si è ridotto del 51,7 per cento a 22 milioni di euro, equivalenti a 0,26 euro pro capite. (Geb)