Business news: Air France-Klm raddoppia utile netto a 604 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Air France-Klm nel secondo trimestre del 2023 ha raddoppiato l'utile netto, arrivato a 604 milioni di euro. Lo ha reso noto l'azienda. Tra aprile e giugno il margine operativo è arrivato al 9,6 per cento, mentre i ricavi sono aumentati del 13,7 per cento, a 7,6 miliardi di euro. I risultati sono stati ottenuti nonostante una capacità di posti inferiore dell'8 per cento rispetto a quella del 2019, anno precedente a quello in cui è scoppiata la crisi del coronavirus. (Frp)