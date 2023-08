Business news: Germania, Rwe costruirà centrale a idrogeno a Weisweiler

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l’energia tedesco Rwe ha comunicato che, entro il 2030, costruirà una centrale elettrica a gas a Weisweiler, capace di operare anche a idrogeno. I lavori per la realizzazione dell’impianto, che avrà una capacità di 800 megawatt, sono stati assegnati a “un consorzio spagnolo-italiano”. La pianificazione della centrale di Weisweiler è iniziata, ma Rwe non intende ordinare i componenti necessari fin quando il necessario investimento non sarà approvato in via definitiva. Per l’amministratore delegato di Rwe Generation, Roger Miesen, a tal fine è necessaria una decisione politica rapida. Rwe non ha reso noto quanto intende investire nell’impianto di Weisweiler. (Geb)