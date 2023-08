Business news: Stellantis si unisce a Forvia e Michelin come azionista paritetico di Symbio, azienda leader per l'idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stellantis conferma di aver completato l'acquisto del 33,3 per cento di Symbio, leader nella mobilità a idrogeno a zero emissioni. Forvia e Michelin sono azionisti alla pari. L'annuncio è un passo significativo nella decarbonizzazione del settore della mobilità e illustra l'eccellenza tecnologica di Symbio nelle innovazioni delle celle a combustibile a idrogeno. L'aggiunta di Stellantis come azionista stimolerà lo sviluppo di Symbio in Europa e negli Stati Uniti. L'acquisizione di una partecipazione paritaria in Symbio rafforza la posizione di leadership di Stellantis nei veicoli alimentati a idrogeno, supportando la produzione di furgoni a celle a combustibile in Francia, e funge anche da complemento perfetto per il crescente portafoglio di veicoli elettrici a batteria dell'azienda. (Beb)