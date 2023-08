Israele: ultra-ortodossi minacciano dissoluzione governo per legge coscrizione obbligatoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti ultra-ortodossi dello Stato di Israele hanno minacciato di far cadere l’esecutivo guidato dal primo ministro, Benjamin Netanyahu, nel caso in cui la proposta di emendamento della legge sulla coscrizione non sarà discussa dalla Knesset (il Parlamento israeliano) entro il prossimo 10 ottobre. Lo ha riferito l’emittente israeliana “I 24 News”. “Il governo non ha diritto di esistere senza la legge sulla coscrizione”, ha dichiarato oggi Rabbi Magor, in un messaggio indirizzato a Netanyahu attraverso i deputati dei partiti ultra-ortodossi. L’intenzione di questi ultimi, infatti, è di far votare in tre letture, all’inizio della sessione invernale del Parlamento, una proposta di legge che riduce la soglia di età per l’esenzione dal servizio militare degli Haredim. Nuove consultazioni tra i partiti, intanto, sono previste tra due settimane. Il 17 gennaio 2022, la Knesset aveva bocciato il progetto di legge, lasciando aperta una questione che da cinque anni era motivo di attrito tra gli Haredim e il governo israeliano. (Res)