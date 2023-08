Brasile-Kenya: presidente Ruto accetta l’invito per visita ufficiale entro fine 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il ministro keniota ha invitato il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, a partecipare al prossimo summit sul clima, in programma il prossimo settembre nel Paese africano. "I due ministri hanno evidenziato l'urgenza delle questioni ambientali e climatiche e la convergenza delle posizioni tra Brasile e Kenya", si legge nella nota. Per quanto riguarda la pace e la sicurezza internazionale, si legge ancora nel comunicato, il ministro degli esteri brasiliano "ha accolto con favore la disponibilità del Kenya a guidare una missione multinazionale a Haiti ed ha espresso la volontà di condividere nel 2024 l'esperienza brasiliana alla guida dell'attuale missione condotta dal Brasile”. Lo scorso 29 luglio, infatti, il Kenya aveva annunciato di essere pronto a dispiegare un contingente di 1.000 agenti di polizia per formare e sostenere la polizia haitiana. (segue) (Brb)