Usa: da Fda via libera alla prima pillola contro la depressione post-partum

- L’Agenzia statunitense per l’alimentazione e il farmaco ha dato il via libera alla commercializzazione della prima pillola per il trattamento della depressione post-partum. Il farmaco, denominato Zuranolone, è stato sviluppato dalle aziende Sage Therapeutics e Biogen, e dovrebbe essere disponibile in farmacia entro la fine dell’anno. La pillola dovrá essere assunta una volta al giorno per almeno due settimane, e secondo le due società dovrebbe contribuire ad alleviare i sintomi della depressione entro pochi giorni. Le terapie attualmente disponibili impiegano settimane o anche mesi per avere effetto, secondo i medici. “Si tratta di uno strumento cruciale per i pazienti, che si sentiranno meglio e potranno tornare in poco tempo ad interagire con i propri bambini e la propria famiglia”, ha commentato Kristina Deligiannidis, direttrice del dipartimento per le scienze comportamentali femminili all’ospedale Zucker Hillside di New York, che ha contribuito alla ricerca sul nuovo farmaco. (Was)