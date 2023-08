Business news: Inghilterra e Galles registrano record di insolvenze aziendali dal 2009

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre dell'anno sono crollate più imprese in Inghilterra e Galles che in qualsiasi periodo di tre mesi dal 2009. È quanto emerge dai dati dell'agenzia governativa, Insolvency Service, ripresi dal quotidiano "The Guardian". Insolvency Service ha affermato che il numero di insolvenze aziendali nei tre mesi fino alla fine di giugno 2023 è stato del 9 per cento superiore rispetto al trimestre precedente e del 13 per cento superiore rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nello scorso trimestre, le insolvenze aziendali hanno raggiunto quota 6.342, di cui 5.240 liquidazioni volontarie dei creditori, 637 liquidazioni coatte, 409 amministrazioni e 56 concordati societari. (Rel)