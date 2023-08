Business news: Banca centrale irlandese migliora le previsioni e punta a dividendi più alti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca d'Irlanda ha migliorato le sue previsioni per l'intero anno 2023 e ha dichiarato di aspettarsi un aumento dei rendimenti per gli azionisti dopo che l'aumento dei tassi di interesse, una crescita dell'economia irlandese e una riduzione del settore bancario hanno contribuito a raddoppiare i profitti nel primo semestre. La banca ha riportato un utile ante imposte di 1,2 miliardi di euro nel primo semestre, rispetto ai 435 milioni di euro dell'anno precedente, quando operava ancora in un ambiente di tassi di interesse negativi, e ha affermato che il rendimento del capitale tangibile per l'intero anno sarà simile al 18,5 per cento registrato nel primo semestre; molto al di sopra dell'obiettivo del 15 per cento fissato a marzo per aumentare i rendimenti nel periodo tra il 2023 e il 2025. Di conseguenza, si prevede che i dividendi annuali ordinari aumenteranno al 33 per cento del profitto statutario, rispetto al 25 per cento dell'anno scorso. Il miglioramento delle previsioni è incentrato sulle aspettative della banca che l'utile degli interessi netti nel secondo semestre sarà leggermente superiore al primo, quando è aumentato del 68 per cento anno su anno. (Rel)