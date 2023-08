Medio Oriente: Cisgiordania, palestinese ucciso da coloni israeliani a est di Ramallah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane palestinese di 19 anni, Qusai Jamal Maatan, è stato ucciso, questa sera, a colpi di arma da fuoco, durante un attacco sferrato da un gruppo di coloni israeliani contro il villaggio di Burqa, a est di Ramallah, in Cisgiordania. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, secondo la quale, “sotto la protezione della polizia israeliana”, un gruppo di coloni, che avevano portato con sé diversi capi di bestiame, aveva tentato di occupare le terre situate intorno al villaggio, suscitando la reazione dei proprietari palestinesi. Ne sono nati scontri a fuoco, durante i quali Maatan era rimasto gravemente ferito. Altri palestinesi, in un numero non precisato, sono stati feriti dal lancio di pietre. Druante gli scontri, inoltre, i coloni israeliani hanno incendiato due autovetture. Secondo il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, una “fonte di sicurezza anonima” ha riferito che al momento degli incidenti non erano presenti mlitari delle Forze di difesa israeliane (Idf). “Le Idf, la polizia israeliana e altre forze di sicurezza sono giunte sul posto e stanno conducendo indagini”, hanno riferito, da parte loro, le Idf in una dichiarazione. “The Times of Israel”, inoltre, ha spiegato che Maatan è stato ucciso da coloni provenienti dal vicino “avamposto illegale” di Oz Zion. (Res)