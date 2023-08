Business news: Germania, numero disoccupati aumenta a luglio a 2,6 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a 2,617 milioni il numero dei disoccupati in Germania registrato nel mese di luglio, con un tasso pari al 5,7 per cento. È quanto ha reso noto l’Agenzia federale per l'impiego, ripresa dal quotidiano “Faz”. Secondo i dati, rispetto a giugno i disoccupati sono aumentati di 62 mila unità, mentre rispetto al luglio dello scorso anno di 147 mila. Il direttore dell’agenzia tedesca, Andrea Nahles, ha sottolineato che la disoccupazione “di solito aumenta durante l’estate perché terminano i contratti di formazione e le aziende assumono meno persone rispetto al periodo delle festività natalizie”. (Geb)