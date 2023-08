Business news: Banca centrale prevede crescita dello 0,5 per cento del Pil nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca d'Inghilterra si è attenuta alle recenti indicazioni secondo cui l'economia del Regno Unito non cadrà in recessione, anche se è prevista una “crescita lenta”. Secondo la Banca centrale, il prodotto interno lordo (Pil) del Regno Unito crescerà dello 0,5 per cento nel 2024 e dello 0,25 per cento nel 2025. Si prevede che i tassi d’interesse rimarranno elevati per i prossimi due anni, impedendo all'economia britannica di crescere oltre i livelli registrati prima della pandemia. (Rel)