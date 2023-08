Portogallo: a luglio inflazione scende dello 0,3 per cento su base mensile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A luglio l'inflazione in Portogallo è scesa dello 0,3 per cento rispetto al mese precedente attestandosi al +3,1 per cento su base annua. Come riporta l'agenzia di stampa "Lusa", è quanto emerge dai dati diffusi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine) nei quali si indica che questa decelerazione è in parte associata a una diminuzione dei prezzi nella classe dei prodotti alimentari e delle bevande analcoliche. (Spm)