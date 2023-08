Argentina: prestito ponte dal Qatar per pagare al Fmi 775 milioni di dollari per interessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina pagherà una rata del debito con il Fondo monetario internazionale (Fmi), in scadenza oggi, con fondi pari a 775 milioni di dollari concessi dal Qatar. Si tratta di un altro degli strumenti scelti dal governo del presidente Alberto Fernandez per non impoverire ulteriormente le riserve monetarie della Banca centrale (Bcra). I soldi arrivano dal Paese asiatico sotto forma di Diritti speciali di prelievo (Dsp, l'unità di conto del Fondo) e verranno rimborsati a metà agosto, quando il direttivo dell'Fmi approverà l'esborso di 7,5 miliardi di dollari a favore dell'Argentina. I 775 milioni di dollari versati oggi al Fondo serviranno ad estinguere una quota degli interessi sul corposo prestito pregresso. (segue) (Abu)