Argentina: prestito ponte dal Qatar per pagare al Fmi 775 milioni di dollari per interessi (5)

- Si conferma la necessità di rispettare entro la fine del 2023 la quota dell'1,9 per cento nel rapporto tra deficit e prodotto interno lordo. Un valore tutt'altro che scontato considerando che al momento le stime sono di un valore compreso in una finestra che va dal 2,5 al 3 per cento. Cala invece nettamente l'obiettivo riguardante la quantità di riserve che la banca centrale deve accumulare entro dicembre, dagli 8 miliardi di dollari fissati all fine della quarta revisione (marzo), all'attuale miliardo. Buenos Aires non potrà comunque contare su queste risorse per pagare la rata pendente di 3,5 miliardi di dollari, in scadenza la settimana prossima. Un debito che il governo argentino onorerà probabilmente con crediti ponte di altri organismi - la Banca interamericana per lo sviluppo (Bid), la Banca Mondiale (Bm), la Corporacion andina de fomento (Caf) -, per non intaccare le riserve di dollari della Banca centrale. (segue) (Abu)