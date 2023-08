Argentina: prestito ponte dal Qatar per pagare al Fmi 775 milioni di dollari per interessi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più nel dettaglio, il Fondo continua a definire fondamentale la "armonizzazione del regime dei cambi" a fronte del complesso meccanismo di controllo operato oggi dal governo tramite le diverse tassazioni sul dollaro rispetto all'uso che se ne fa. Per sostenere la domanda di pesos e fare fronte all'inflazione ci si assicurerà che il tasso di sconto possa continuare ad essere positivo in termini reali. Per equilibrare il rapporto deficit/pil, tornano utili - sul lato delle entrate - le nuove tasse sull'accesso alle divise usate per importare beni e servizi. Dal lato della spesa servono sforzi per allineare le tariffe energetiche, su cui insistono molti sussidi, a costi reali di produzione, "migliorando al tempo stesso la progressività" del sistema. (Abu)