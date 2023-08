Sudan: Usa, Regno Unito e Norvegia condannano violenza nel Darfur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Stati Uniti, Regno Unito e Norvegia hanno condannato i recenti episodi di violenza nella regione del Darfur, in Sudan, dopo le notizie relative alle uccisioni per motivi etnici e agli abusi sessuali commessi dalle Forze di supporto rapido (Rdf) e dalle milizie alleate. In una nota, le parti hanno chiesto la immediata cessazione delle ostilità, e l’avvio di procedure che consentano di portare davanti alla giustizia i responsabili degli abusi. “L’accesso alle aree interessate dal conflitto va ripristinato, in modo da condurre le necessarie indagini e garantire la fornitura di aiuti umanitari alla popolazione”, si legge nella nota. (Was)