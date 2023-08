Siria: Amministrazione autonoma smentisce dichiarazioni Usa su intenzioni della Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento per le relazioni estere dell’Amministrazione autonoma del nord e dell’est della Siria, nota anche come Rojava, ha definito “inesatte” le dichiarazioni rilasciate lo scorso 2 agosto dal portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, in merito all’intenzione della Turchia di modificare la composizione demografica nel distretto nord-occidentale di Afrin. Lo ha riferito l’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”. Il 2 agosto, infatti, durante la conferenza stampa settimanale, in risposta alla domanda di un giornalista, Miller aveva anzitutto ringraziato la Turchia “per il sostegno generoso offerto a circa 3,7 milioni di rifugiati, di cui 3,3 milioni hanno cercato riparo da un conflitto brutale”. Inoltre, il portavoce del dipartimento di Stato Usa aveva ribadito che “il ritorno di ogni rifugiato in Siria dovrebbe essere volontario, sicuro, dignitoso, sostenibile e in coordinamento con l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). “Anche se non ci opponiamo ai rimpatri volontari individuali, le condizioni in Siria oggi non consentono rimpatri su larga scala e su questo noi (gli Usa) siamo stati molto chiari con i nostri partner stranieri, inclusa la Turchia”, aveva aggiunto. (segue) (Res)