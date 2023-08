Siria: Amministrazione autonoma smentisce dichiarazioni Usa su intenzioni della Turchia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla domanda di un giornalista sulla possibilità che la Turchia abbia intenzione di “modificare la composizione demografica ad Afrin”, quindi, Miller aveva risposto con un secco “no”. “Crediamo che la recente dichiarazione del dipartimento di Stato Usa, secondo cui l’espulsione dei rifugiati siriani verso la regione (di Afrin) non sarebbe un tentativo di operare un cambiamento demografico, sia inesatta”, ha dichiarato il co-presidente del dipartimento per le relazioni estere del Rojava, Badran Jia Kurd, aggiungendo che “si tratta di una posizione politica ingiuste e in contraddizione con la realtà”. Tale dichiarazione, ha sottolineato Kurd, “contribuisce a complicare ulteriormente la situazione, in totale armonia con le esigenze turche”. Secondo l’Amministrazione autonoma, al contrario, “ciò che fa la Turchia oggi ai danni dei siriani trasferendoli in modo forzato è una violazione flagrante del diritto umanitario internazionale e dei diritti dei rifugiati”. Pertanto, Kurd ha esortato la comunità internazionale a “porre fine al processo di trasformazione demografica ad Afrin”, lanciando un appello per la “fine dei bombardamenti continui da parte dei droni della Turchia” nel nord della Siria. (Res)