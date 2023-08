Brasile: energia, Lula autorizza inizio costruzione linea elettrica in Amazzonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, e il ministro dell'Energia, Alexandre Silveira, hanno firmato un ordine di servizio che autorizza l'avvio dei lavori per la realizzazione della linea elettrica Tucurui, nota come Linhao Manaus-Boa Vista, per allacciare il sistema elettrico dello stato di Roraima, a quello del resto del Paese. Roraima è unico stato brasiliano al di fuori del Sistema interconnesso nazionale (Sin). Al momento l'approvvigionamento di energia consumata nello stato è affidata esclusivamente alle centrali termo elettriche. Il capo dello stato ha anche firmato un decreto che autorizza il Brasile a riprendere l'importazione di elettricità dalla centrale idroelettrica di Guri in Venezuela. La cerimonia di firma dei provvedimenti è avvenuta a margine della presentazione del programma Luce per tutti, questo pomeriggio nel municipio di Parintins, nello stato di Amazzonia. (segue) (Brb)