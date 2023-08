Brasile: energia, Lula autorizza inizio costruzione linea elettrica in Amazzonia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La linea, la cui costruzione è stata messa all'asta nel 2011, avrebbe dovuto entrare in funzione entro il 2015, ma i lavori non sono mai iniziati a causa del mancato rilascio dell'autorizzazione ambientale necessaria, dal momento che l'opera attraversa un territorio di riserva indigena tutelato. Per aggirare la questione relativa alle licenze ambientali, nel corso del governo del presidente Jair Bolsonaro, il Consiglio nazionale di difesa (Cdn) brasiliano aveva dotato il sistema di trasmissione di energia elettrica Manaus-Boa Vista dello status di infrastruttura strategica (Sin). Con la nuova classificazione di infrastruttura strategica il progetto potrà avanzare indipendentemente dalla consultazione delle comunità indigene delle tribù Waimiri-Atroari, il cui territorio sarà attraversato per oltre 120 chilometri dalla linea elettrica. (segue) (Brb)