Usa: Nancy Pelosi attacca Trump dopo incriminazione, un “cucciolo impaurito”

- L'ex presidente della Camera dei rappresentanti, la democratica Nancy Pelosi, ha affermato che Donald Trump “sembrava un cucciolo impaurito” durante la sua udienza di ieri a Washington, dopo la nuova incriminazione ai suoi danni nel quadro delle indagini sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Durante una intervista televisiva sul canale “Msnbc”, la democratica della California ha detto che “ovviamente non ero presente in aula, ma quando l’ho visto uscire dalla macchina ho visto un cucciolo impaurito: sembrava davvero preoccupato”. L’ex presidente degli Stati Uniti si è presentato ieri in tribunale, dopo che nei suoi confronti sono stati emessi quattro capi di imputazione per cospirazione e intralcio alla giustizia, nel quadro delle indagini del consigliere speciale Jack Smith sul tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni del 2020. (Was)