Usa: nuove accuse su documenti Mar-a-lago, Trump si dichiara non colpevole

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è dichiarato non colpevole delle nuove accuse avanzate nei suoi confronti nel quadro delle indagini sui documenti classificati trovati nell’estate del 2022 all’interno della sua residenza privata a Mar-a-lago, in Florida. Gli avvocati di Trump, che non si è presentato di persona in aula, hanno depositato la sua dichiarazione presso il tribunale competente. Le nuove accuse, separate da quelle originali per le quali l’ex presidente è stato già incriminato, riguardano il suo tentativo di cancellare i filmati delle telecamere di sorveglianza della villa, che hanno ripreso lo spostamento delle scatole contenenti i documenti (Was)