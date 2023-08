Brasile: governo ringrazia Francia per evacuazione 8 brasiliani residenti in Niger

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha ringraziato le autorità della Francia per aver facilitato l'evacuazione di 8 cittadini brasiliani residenti in Niger, rimasti bloccati nel Paese africano dopo il colpo di Stato dello scorso 26 luglio. Lo riferisce il ministero degli Esteri nrasiliano in una nota in cui evidenzia che gli otto cittadini sono arrivati oggi a Parigi, dove sono stati ricevuti dai funzionari del Consolato Generale del Brasile. Altri nove brasiliani residenti in Niger, invece, hanno espresso alle autorità brasiliane la volontà di restare nel Paese e sono in contatto con l'ambasciata brasiliana del Benin, a Cotonou, che sta monitorando la situazione. (Brb)